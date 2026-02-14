MILANO. Pietro Sighel è stato eliminato dall'ultimo quarto di finale dopo un incidente che ha coinvolto l'olandese Emons e l'ucraino Handei. A sette giri dalla fine, Emons ha cambiato corsia, causando la caduta di Handei, che a sua volta ha travolto l'azzurro.



La giuria ha deciso di squalificare Emons e di promuovere Handei in semifinale, ma per Sighel non è arrivata alcuna possibilità di riprendersi. Nonostante il contatto inevitabile, l'italiano è stato costretto ad abbandonare la gara. Passano alla semifinale anche il canadese Dubois e l'americano Kim.