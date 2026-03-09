CORTINA. La russa Varvara Voronchikhina ha vinto il Super-G standing femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si tratta della prima medaglia d'oro della Russia a un evento paralimpico dopo i Giochi di casa di Sochi 2014, vista l'esclusione a Pyeongchang 2018 per mancata osservanza delle normativa antidoping e quella a Pechino 2022 per l'invasione dell'Ucraina.



Dopo i due bronzi nei giorni scorsi (di cui uno conquistato proprio da Voronchikhina), quindi, Mosca torna sul gradino più alto del podio con, oltre alla propria bandiera, anche l'inno.



nno russo dopo 12 anni, nessuna contestazione



Durante la premiazione della sciatrice russa Varvara Voronchikhina, vincitrice del Super-G standing femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina, non si sono registrate contestazioni, né durante l'annuncio dell'atleta né durante l'esecuzione dell'inno.



È la prima volta, dopo 12 anni, che l'inno russo risuona alle Paralimpiadi invernali, vista l'esclusione degli atleti di Mosca tanto a Pyeongchang per questioni legate alle normative antidoping quanto a Pechino per l'invasione dell'Ucraina. Tra il pubblico era presente anche una piccola delegazione russa, con la propria bandiera esposta.