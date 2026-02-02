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MILANO. A pochi giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si registra il primo caso di doping. La biatleta azzurra Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo antidoping effettuato fuori competizione.
Nel campione analizzato sono state trovate tracce di letrozolo, un farmaco utilizzato in ambito medico ma inserito nella lista delle sostanze vietate.
Il caso seguirà ora l’iter previsto dai regolamenti antidoping, con la possibilità per l’atleta di richiedere le controanalisi. In attesa degli sviluppi, l’episodio rappresenta il primo segnale critico nel percorso di avvicinamento ai Giochi.