MILANO. "La polemica sui biglietti? La federazione ha messo un po' una pezza, nel senso che ha comprato un biglietto a testa per ogni atleta che partecipa alle gare. È un po' limitante per gli italiani il fatto di venire a vedere i nostri eventi, soprattutto considerando che noi facciamo sei giornate nella prima fascia a quel prezzo". Lo ha detto il pattinatore trentino Pietro Sighel, rispondendo a una domanda sul tema dei prezzi dei biglietti per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.



"Io non l'ho mai detto per polemizzare, ma per raccontare una realtà, proprio perché siamo uno sport minore. Speravo che almeno la prima fascia fosse un po' più economica, per far sì che più persone, soprattutto quelle titubanti o indecise, potessero invogliarsi a venire a vedere una gara che magari non hanno mai visto. Spendere 150 euro per vedere una giornata su sei fa riflettere, soprattutto oggi, per quanto costa la vita in Italia e per tutti i problemi economici che ci sono. Mi è dispiaciuto per questo".