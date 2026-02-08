MILANO. Dopo la straordinaria vittoria di Francesca Lollobrigida nello speed skating da 3000 metri, un altro capolavoro azzurro scatena il pubblico e gratifica Casa Italia. Il giovane atleta Riccardo Lorello, 23enne di Rho, ha conquistato il bronzo olimpico nel pattinaggio di velocità maschile, sui 5000 metri.

Lorello ha concluso una gara strepitosa con 6’09”22, vicino al record del mondo fino alla linea del traguardo. Alle sue spalle il collega ed amico Davide Ghiotto, che ha terminato con 6’09”07. La vittoria è andata al norvegese Sander Eitrem, detentore del record del mondo e da oggi del primato olimpico con un tempo di 6’03”95. Medaglia d’argento per il ceco Metodej Jilek, con 6’06”48. Si tratta della settima medaglia vinta dagli azzurri e della prima ai Giochi Olimpici per Lorello, alla sua prima Olimpiade.

«Ho cercato di fare il mio esordio al meglio che potevo - ha detto poi il giovane - durante la gara non pensavo a niente. L’unica cosa che ricordo è che negli ultimi due giri ho ragionato sulla possibilità di battere il record olimpico e questo mi ha gasato. È andata come è andata e sono veramente felice».