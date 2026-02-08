MILANO. Sofia Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina. L’azzurra chiude terza alle spalle dell’americana Breezy Johnson, oro con 1:36,10, e della tedesca Emma Aicher, argento a 0,04. Per l’Italia, nella gara dell’Olimpia delle Tofane, sesta Laura Pirovano, decima Federica Brignone, undicesima Nicol Delago.



La prova è stata segnata dalla caduta di Lindsey Vonn, una delle favorite, finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d’arrivo è calato il silenzio e si sono sentite le grida di dolore dell’atleta. La gara è stata interrotta per consentire i soccorsi, con un elicottero intervenuto in pista.



Le immagini hanno mostrato una dinamica particolarmente violenta, con le gambe in torsione durante la caduta. Vonn è stata recuperata con il verricello e trasportata in elicottero verso il punto di primo soccorso, dove verranno effettuati i primi accertamenti e valutata l’eventuale destinazione in ospedale: il Codivilla di Cortina d’Ampezzo oppure le strutture di Belluno o Treviso. Al passaggio dell’elicottero, dalla tribuna si è levato un applauso.



Dopo l’incidente a Vonn, la discesa è stata interrotta nuovamente anche per la caduta dell’andorrana Cande Moreno, rimasta a terra e portata via con l’elicottero. Caduta anche per l’austriaca Nina Ortlieb, che si è rialzata senza conseguenze. “Sono cose che non si augurano a nessuno”, ha detto Pirovano, spiegando che l’episodio potrebbe avere inciso anche sulla prova di Goggia, scesa due pettorali dopo, ma sottolineando come l’azzurra sia riuscita a restare concentrata e a sciare “attaccando alla grande”.