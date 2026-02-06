CORTINA D’AMPEZZO. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto 6-4 l'Estonia, avversaria insidiosa che ieri aveva battuto la Svezia. Il doppio misto azzurro ha sempre guidato il gioco, controllando abbastanza agevolmente i tentativi di rientro degli avversari.



Con questa vittoria l'Italia raggiunge al terzo posto in classifica il Canada, battuto stamattina dagli Stati Uniti che si trovano al secondo posto con quattro vittorie su quattro. In testa al momento c'è la Gran Bretagna, imbattuta nelle cinque partite finora disputate.