MILANO. Massimo Boldi non farà parte dei tedofori di Milano Cortina.Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali ha deciso di rimuovere dalla lista prevista l'attore, per l'intervista rilasciata oggi a Il Fatto Quotidiano dal titolo "Io tedoforo, ma lo sport è la f… Altro che neve, amo l'aperitivo".

Opinioni ritenute "incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore", secondo cui "portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta".

"Ho fatto una battuta che voleva essere leggera e ironica, ma si è rivelata inopportuna e offensiva nei confronti delle donne e non in linea con i principi di rispetto e inclusione che ispirano il movimento olimpico". Massimo Boldi esprime così, in una nota, il proprio rammarico per le parole pronunciate nell’intervista.

Nel chiedere scusa "a tutte le persone che si sono sentite ferite e al Comitato Organizzatore", Boldi ribadisce "la sua stima per l'evento e per il suo significato di unità e condivisione, auspicando che le sue scuse possano contribuire a chiudere una vicenda che lo ha profondamente amareggiato". L'artista, inoltre, "conferma il proprio impegno a promuovere messaggi di rispetto e sensibilità, riconoscendo l'importanza del ruolo pubblico e della responsabilità che ne deriva".