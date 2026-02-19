CORTINA. Finisce, con una sconfitta per 9-5 contro la Svizzera, l'avventura dell'Italia maschile nel curling. Gli elvetici, imbattuti nel girone, sono un osso troppo duro per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che pagano anche qualche errore di troppo.



Sotto 4-1 a metà partita, con le prime quattro mani molto negative, gli azzurri provano a reagire e a tratti si riavvicinano, fino al 7-5 dell'ottava mano. Ma non basta.



L'Italia maschile chiude il suo torneo con quattro vittorie, come a Torino 2006, e cinque sconfitte. Oggi pomeriggio le azzurre, già eliminate, sono impegnate per l'ultima partita con la Gran Bretagna, dopo aver costretto a una mano extra il Canada.