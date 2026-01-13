MILANO. "La scelta dei tedofori, che non ha previsto il coinvolgimento complessivo dei miti dello sport, è incomprensibile e sconcertante. Anche perché non è stata in alcun modo concertata con il ministero di Matteo Salvini che più di tutti si è speso per la realizzazione dei Giochi olimpici".



Lo scrive la Lega in una nota. "Peraltro, oltre che come membro del Governo, Salvini ha voluto con grande determinazione Milano-Cortina anche come leader del partito, basti pensare all'eccezionale spinta degli amministratori locali a partire dai presidenti di Regione - aggiunge il partito -. L'auspicio è che venga trovata una soluzione al più presto".