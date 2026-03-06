TRENTO. Si preannuncia come uno dei grandi protagonisti della Paralimpiade Milano Cortina 2026 nello sci alpino, forte di incredibili risultati conquistati negli ultimi anni: il norvegese Jesper Saltvik Pedersen a 26 anni ha già in bacheca la bellezza di 21 medaglie tra Mondiali e Paralimpiadi di cui ben 13 medaglie d’oro ovvero otto mondiali e cinque paralimpiche. E a Cortina d’Ampezzo punta a fare filotto migliorando il record individuale del suo connazionale Johannes Høsflot Klæbo recente protagonista in Val di Fiemme delle gare olimpiche di sci nordico con quattro medaglie d’oro nelle prove individuali e due nelle staffette. Come ha spiegato nei recenti intensi allenamenti svolti in Trentino, nella Ski Area della Paganella, dove si sono allenati anche i ragazzi e le ragazze della nazionale norge, compresa Thea Louise Stjrnesund, Pedersen punta a dominare le cinque gare del programma di sci alpino nella categoria sitting.

Paralizzato dalla vita in giù dalla nascita a causa della spina bifida, questo fantastico atleta è la prova vivente che il duro lavoro e la dedizione possono regalare risultati insperati e nel suo caso consentirgli di salire ripetutamente sul gradino più alto di un podio. Ma anche di conquistare per sette volte la Coppa del Mondo generale negli ultimi nove anni (altri piazzamenti un secondo e terzo posto) e per 21 volte le Coppe di specialità “Sono cresciuto cercando di concentrarmi sulle possibilità, non sugli ostacoli. Che tu abbia davvero il coraggio di difendere chi sei e ciò che vuoi, questo è importante. Perché quando desideri qualcosa con tanta forza, c'è ben poco che possa fermarti. Devi accettare le tue capacità e lottare”

Le nevi trentine di Andalo hanno ospitato gli allenamenti dei quattro gli sciatori della squadra paralimpica norge. Con il “Supercampione”, sia sul piano sportivo e sia su quello umano, Jesper Saltvik Pedersen anche Magnus Valø Balchen, Marcus Grasto Nilsson e Bernt Marius Rørstad affiancati.

Sottoposti dai tecnici Daniel Trond M e Daniel Øystein Bakken ad allenamenti intensi sulle piste già teatro nelle scorse settimane del lavoro sulla neve di Timon Haugan, Atle Lie McGrat e anche di Thea Louise Stjrnesund, che proprio in Paganella ha messo le premesse per la l’incredibile medaglia d’argento a pari merito con la svedese Sara Hector nel gigante vinto all’azzurra Federica Brignone e con l’azzurra Lara della Mea quarta ad appena due centesimi dal podio.

La presenza degli atleti paralimpici norvegesi sull’Altopiano della Paganella non è casuale: da un lato rientra nei rapporti amicali instaurati da tempo con la Federazione norvegese di sci e dall’altro rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta rispetto ai progetti di inclusione avviati da tempo da VisitPaganella. Dettagli apprezzati da Jesper Saltvik Pedersen che ha portato in Trentino uno dei suoi trofei di Cristallo, assegnati annualmente al vincitore della Coppa del Mondo.

“Un impegno per noi importante che si estende a tutta la stagione grazie alla collaborazione con le scuole sci – commenta Luca D’Angelo, direttore dell’Apt VisitPaganella -. Durante le lezioni con i maestri specializzati vengono messi a disposizione gratuitamente gli ausili. E i supporti sono a disposizione anche nei vari rifugi. Iniziative che testimoniano l’impegno costante del territorio per un turismo alla portata di tutti, inserendosi in un percorso più ampio che, anche attraverso progetti come Brenta Open, conferma la vocazione della Paganella a voler essere un luogo dove la montagna diventa esperienza condivisa, capace di superare barriere e valorizzare così la forza delle persone. Come avviene con i nostri campioni”.

Piccolo inciso i norvegesi se in pista si difendono alla grande a tavola non sono da meno: come confermano l’apprezzamento per il menù di casa Norvegia gustato a fine allenamento e particolarmente apprezzate dal gruppo, come gli immancabili tiramisù e Strudel.