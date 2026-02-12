CORTINA D'AMPEZZO. La delusione per l’oro sfumato nel finale ma anche la grande soddisfazione per l’impresa eccezionale per Federica Brignone, che è arrivata seconda nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa azzurra ha fatto una prova impressionante e inattesa, visti i risultati ottenuti nelle settimane scorse dopo il rientro in tempo record dopo l’infortunio dell’anno scorso in val di Fassa, con pochissimo allenamento e ancora i postumi della rovinosa caduta.

L’azzurra aostana, due volte vincitrice della Coppa del mondo, ha ottenuto comunque un risultato storico, che in pochi avrebbero sperato, dando un’altra prova delle sue straordinarie qualità. Un’atleta fenomenale e un esempio per tutti.