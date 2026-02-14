MILANO. Sono più di 1.270.000 i biglietti venduti per i Giochi invernali di Milano Cortina, con una occupazione media dei siti di gara dell'85%. "Questi numeri rendono bene l'idea del successo di queste Olimpiadi", sottolinea l'amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 facendo il punto della situazione a metà di questa edizione.



"Stiamo registrando risultati trasversali - prosegue Varnier in conferenza stampa -: si va dal 94,5% di Bormio all'88,7% di Anterselva, passando per il 90% di Milano. Lo sci alpinismo, al debutto olimpico, è sold out, per le gare di pattinaggio di velocità i biglietti ancora a disposizione rappresentano il 6% del totale, in montagna le gare più vendute sono quelle di salto con gli sci (90%) e slittino (87%)".



Per Varnier questo riscontro da parte degli spettatori allontana anche le critiche per prezzi non sempre abbordabili. "Siamo in linea con gli altri eventi internazionali e, a giudicare dalle vendite, mi sento di dire che la politica adottata sia stata corretta".



Soltanto nella giornata di ieri, 13 febbraio sono stati venduti 92.500 biglietti. "La sfida vera era essere certi che in ognuno dei luoghi di Milano Cortina si percepisse l'atmosfera olimpica e ritengo che sia così", aggiunge Andrea Varneir, secondo cui "la tendenza dei biglietti venduti ci porta a pensare che il target dei ricavi sia raggiungibile".



Positivo per Fondazione Milano Cortina 2026 anche l'impatto digitale dei Giochi, che sui social hanno generato 46 milioni di reazioni, 3 milioni di interazioni e un aumento del 292% dei follower, mentre gli utilizzatori del sito web dei Giochi e delle app sono 89 milioni. "Il percorso continua ora fino al 22 febbraio - conclude Varnier -. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora, ma dobbiamo restare concentrati e affrontare giorno per giorno quello che ci aspetta".