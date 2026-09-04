BOLZANO. Novità nella squadra che lavora attorno a Jannik Sinner. Michael Ranalter, 35enne di San Lorenzo di Sebato, lascia l’HC Pustertal per entrare nella struttura del tennista altoatesino.

Il nuovo incarico non è stato ancora reso noto. L’esperienza maturata da Ranalter fa pensare però a un ruolo nell’area commerciale e della comunicazione, dopo gli anni trascorsi come responsabile Marketing & Sponsoring dei Lupi.

Ex giocatore di pallamano, con 224 presenze in Serie A con l’SSV Brixen, Ranalter ha concluso la carriera sportiva nel 2019. Successivamente si è concentrato sull’attività manageriale e imprenditoriale.

Con il passaggio nel team di Sinner, per Ranalter si apre ora una nuova esperienza ai vertici dello sport internazionale.