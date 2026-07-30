TRENTO. Doppio titolo italiano per Antonio Gittini, protagonista ai Campionati italiani assoluti Fisdir di nuoto in vasca lunga disputati nei giorni scorsi a Terni. Il diciannovenne della Buonconsiglio Nuoto ha conquistato il gradino più alto del podio sia nei 50 sia nei 100 metri stile libero, confermandosi tra i migliori interpreti italiani della disciplina.

Accanto al suo straordinario risultato, sono arrivate anche le positive prestazioni dei compagni di squadra Tomas Leonardelli e Giovanni Tonon, che hanno contribuito a mettere in evidenza il valore del gruppo trentino nella manifestazione nazionale di categoria.

Per il doppio successo di Antonio Gittini sono arrivati anche i complimenti del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell'assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi.

«Rivolgiamo i nostri più sentiti complimenti ad Antonio – dichiarano – per questo duplice titolo nazionale che lo pone tra i migliori atleti italiani della disciplina. I suoi successi vanno condivisi con la famiglia che lo sostiene e con i tecnici che lo seguono nel suo percorso agonistico. Una vittoria che testimonia come il Trentino sia un luogo dove lo sport è anche sinonimo di inclusione e dove tutti possono raggiungere risultati eccellenti».