VENEZIA. "Ho la pelle d'oca 24 ore al giorno, visto e considerato che questa Olimpiade per quanto riguarda il Veneto, Trento e Bolzano me la sono pensata, voluta, difesa e oggi è realtà. Per me quindi questa è una serata importantissima". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, a Milano per la cerimonia di apertura della 145ª Sessione del Cio.



Un peccato non essere più presidente di Regione oggi? "Mi occupo ancora della Regione, vedremo poi cosa farò", replica Zaia parlando coi cronisti. Sui disagi dei cittadini, riflette Zaia, "li capisco fino in fondo", però "pensiamo a cosa porteremo a casa. Penso solo a Cortina che ancora oggi vive dei fasti delle Olimpiadi di 70 anni fa".



Zaia poi ha commentato anche l'auspicio di una tregua olimpica: "Io oltre che alla tregua punterei alla fine di tutti questi conflitti. Siamo davanti a un mondo in guerra, con 60 conflitti" e per questo "l'Olimpiade dovrebbe essere l'occasione perché si spengano questi focolai".