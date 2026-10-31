TRENTO. Un punto per proseguire la striscia positiva, ma anche il rammarico per un’occasione che poteva valere qualcosa in più. Il Trento pareggia 0-0 sul campo dell’Ospitaletto nella dodicesima giornata di Serie C e mantiene la propria imbattibilità in campionato. La squadra di Luca Tabbiani sale a 24 punti e resta al secondo posto in solitaria, a tre lunghezze dal Cittadella.

Gli aquilotti partono con intraprendenza e si fanno vedere subito in avanti. Nei primi minuti Molina prova la deviazione di testa, ma Ferrante è attento e riesce a intervenire. Il Trento continua a spingere: Benedetti cerca la conclusione senza inquadrare la porta, mentre poco prima della mezz’ora è Accornero a tentare la soluzione dal limite, con il pallone che termina sul fondo.

La squadra di Tabbiani mantiene il controllo del gioco anche nella ripresa. Dopo pochi minuti Ladisa prova a sbloccare il risultato, ma il tiro finisce alto. L’Ospitaletto risponde con una punizione di Galuppini e con una conclusione di Stefanoni, senza però trovare il bersaglio.

Il Trento torna a rendersi pericoloso con Accornero, fermato da Ferrante, e aumenta la pressione nella parte finale della gara. L’occasione più importante arriva con Ladisa, la cui conclusione viene respinta dal portiere avversario.

Nonostante il forcing gialloblù, il risultato non cambia: dopo cinque minuti di recupero, le due squadre si dividono la posta.

Per il Trento è il dodicesimo risultato utile consecutivo. La squadra conserva il secondo posto e continua la propria corsa in vetta, anche se la trasferta bresciana lascia la sensazione di un’opportunità non sfruttata per avvicinare ulteriormente il Cittadella.

Gli aquilotti torneranno in campo sabato 7 novembre alle 17.30 al Briamasco, dove affronteranno l’AlbinoLeffe nella tredicesima giornata di campionato.