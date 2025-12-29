TRENTO. L’Itas Trentino Volley in casa supera nettamente la Vero Volley Monza con un secco 3-0, centrando la qualificazione alla Final Four. Il match dura poco più di un’ora e certifica la superiorità dei gialloblù, lucidi fin dall’avvio e continui in tutti i fondamentali, davanti a 3.428 spettatori.



Il primo set è a senso unico. Trento parte forte al servizio e in fase di break point, scappa subito (4-1) e non si volta più indietro. Michieletto, Faure e Bartha dettano il ritmo, mentre il muro e gli ace scavano un solco incolmabile. Il parziale scivola rapidamente verso il 25-13, con spazio anche per le rotazioni dalla panchina.



Nel secondo set Monza prova a restare agganciata, ma il muro di casa e una nuova accelerazione dai nove metri permettono all’Itas di controllare la situazione. Flavio cresce al centro, Sbertoli guida con ordine e il 25-19 arriva senza particolari scossoni, portando i gialloblù sul 2-0.



Nel terzo parziale la Vero Volley tenta una reazione più aggressiva, trovando anche un breve vantaggio. Trento però non si scompone: Bartha firma l’aggancio con un ace, poi il servizio di Ramon e i muri di Flavio e Bartha chiudono i conti. Il 25-19 finale vale il pass per la Final Four di febbraio a Bologna, con Flavio premiato MVP.



TABELLINO

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0

(25-13, 25-19, 25-19)

ITAS TRENTINO: Ramon 9, Flavio 10, Faure 10, Michieletto 15, Bartha 8, Sbertoli, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 1. N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie. All. Marcelo Mendez.

VERO VOLLEY: Rohrs 11, Mosca 5, Padar 8, Atanasov 2, Beretta 9, Zimmermann 2, Scanferla (L); Frascio, Velichkov. N.e. Marttila, Ciampi, Knipe, Pisoni. All. Massimo Eccheli.

ARBITRI: Goitre di Torino e Caretti di Roma.

DURATA SET: 21’, 27’, 26’; tot. 1h14’.

NOTE: Spettatori 3.428, incasso 27.532 euro. Itas Trentino: 7 muri, 8 ace, 11 errori battuta, 3 errori azione, 56% attacco, 44% (16%) ricezione. Vero Volley: 3 muri, 3 ace, 9 errori battuta, 8 errori azione, 38% attacco. MVP Flavio.