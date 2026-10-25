TRENTO. Esordio davanti al proprio pubblico a punteggio pieno per l’Itas Trentino, che supera Cisterna Volley per 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) e dà seguito al successo ottenuto sette giorni fa al PalaPanini. Una vittoria meno netta di quanto dica il punteggio: tutti e tre i set sono rimasti in equilibrio fino al finale, dove i gialloblù hanno fatto valere la maggiore qualità, trascinati da Alessandro Michieletto, decisivo con il turno al servizio che ha chiuso la partita.

Coach Mendez conferma lo starting six vincente a Modena: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto e Lavia in banda, Flavio e Nedeljkovic al centro, Laurenzano libero. Morato risponde con Fanizza in regia, Duflos-Rossi, Lanza e Magalini in attacco, Mazzone e Penge centrali e Federici libero.

Il primo set vive a lungo sul filo dell’equilibrio (10-10), anche per i troppi errori al servizio dei padroni di casa. Il primo strappo arriva con un contrattacco di Michieletto (15-13); Magalini riporta i laziali a una lunghezza (19-18), ma Lavia ristabilisce le distanze e Faure chiude sul 25-23.

Nel secondo parziale Cisterna parte meglio con Barotto, schierato al posto di Duflos-Rossi, e con Lanza (3-5). Il sorpasso trentino matura con Sbertoli al servizio: break in serie firmati da Faure, Michieletto e Nedeljkovic (9-7). Un muro del centrale serbo e un ace del neoentrato Roberti valgono il 16-13. Lanza riaccende la sfida (22-21), ma è ancora Michieletto, con un lungolinea, a chiudere 25-23.

Il terzo set è il più combattuto. Trento allunga sul 9-6, Cisterna risponde con un parziale di 0-4 e passa avanti con Magalini e Martinez Palacios (18-20). A quel punto sale in cattedra Michieletto: tre ace consecutivi ribaltano il punteggio (23-20) e spianano la strada al 25-22 finale, firmato da un mani out di Lavia.