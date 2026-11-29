VERONA. Una straordinaria prova di forza dell’Itas Trentino, che espugna il campo della Rana Verona con un perentorio 3-0 (25-18, 25-19, 25-15). Nella sfida di domenica 29 novembre 2026, la formazione allenata da Marcelo Mendez impiega appena 74 minuti per conquistare l’intera posta in palio, sfoderando una prestazione di altissimo livello.

Dopo un avvio equilibrato, sono due ace di Théo Faure a spezzare l’equilibrio nel primo set. I gialloblù aumentano progressivamente il vantaggio grazie anche all’efficacia di Daniele Lavia, chiudendo il parziale sul 25-18 senza concedere agli scaligeri la possibilità di rientrare.

Nel secondo set Verona prova a reagire, portandosi avanti di tre lunghezze. Il time out chiamato da Marcelo Mendezcambia l’inerzia dell’incontro: Faure e Flavio guidano la rimonta trentina, mentre Riccardo Sbertoli e Alessandro Michieletto fanno la differenza al servizio. L’Itas si impone per 25-19.

Il terzo parziale è un monologo gialloblù. Michieletto e Faure trascinano gli ospiti, che approfittano delle difficoltà dei padroni di casa per allungare fino al 25-15 conclusivo.

A certificare la superiorità trentina sono anche i numeri: 9 muri vincenti, 7 ace e il 54% di efficacia in attacco. Michieletto e Faure chiudono entrambi con 14 punti, seguiti da Flavio con 8 e Lavia con 7.

Il riconoscimento di miglior giocatore dell’incontro va a Riccardo Sbertoli, protagonista nella gestione del gioco e al servizio. Giornata speciale anche per Gabriele Laurenzano, che festeggia con una vittoria la sua duecentesima presenza in maglia gialloblù.