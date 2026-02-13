LUBIANA. Archiviato il weekend di Coppa Italia, la Trentino Itas torna a sorridere grazie alla Champions League. Il successo per 3 a 1 ottenuto in casa dell'Ach Volley Lubiana permette infatti ai ragazzi di Mendez di blindare il secondo posto in classifica e di ottenere così l'aritmetica qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea.

Ai trentini bastava vincere due set per qualificarsi, ma alla fine è arrivata una bella vittoria, ottenuta grazie ad un'ottima prestazione di Sbertoli e compagni al servizio (13 ace) e a muro (12). Grande prova dell’opposto Faure, che firma 30 punti.

Alla fine l’Itas si è imposta per 3 set a 1 (21-25, 17-25, 25-22, 23-25).