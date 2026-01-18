TILBURG. E' con un bottino di otto medaglie, di cui due ori, che l'Italia chiude gli Europei di short track a Tilburg, in Olanda, ultimo appuntamento importante prima delle Olimpiadi di Milano Cortina, al via il 6 febbraio prossimo. Tra queste, il bronzo nei 1500 metri della trentina Arianna Sighel, giunta terza dietro l'olandese Zoe Deltrap e la grandissima Arianna Fontana, che ha conquistato l’oro.

Dopo i tre podi di ieri, nell'ultima giornata ne sono arrivati cinque e anche i metalli più pregiati. Nel bilancio c'è però putroppo anche il grave infortunio occorso a Martina Valcepina, vittima di una frattura a tibia e perone destri nei quarti di finale dei 500 metri. Per lei niente Olimpiadi. Trionfo anche per la staffetta composta dal fratello di Arianna, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Andrea Cassinelli, Luca Spechenhauser, che si è imposta nell'ultima gara del programma, precedendo l'Olanda e la Polonia.

Nel mezzo, i 1000 maschili, dove Spechenhauser e Nadalini hanno preso l'argento e il bronzo alle spalle dell'olandese Jens van't Wout. Il ventitreenne trentino Nadalini torna dall'Olanda come atleta più titolato della spedizione, con un oro, un argento e un bronzo, quello conquistato ieri nei 1.500 metri alle spalle di Van'T Wout e del lettone Roberts Kruzbergs, che poi era la prima medaglia individuale della carriera nella rassegna continentale.

Al femminile, c'erano stati sempre ieri il bronzo di Elisa Confortola, terza nei 1.000 metri femminili e l'argento della staffetta femminile composta da Martina Valcepina, Chiara Betti, Confortola e Fontana, che ha chiuso in scia all'Olanda padrona di casa. La 36enne pluricampionessa olimpica non poteva lasciare l'Olanda senza una vittoria e l'ha colta nei 1500 odierni. Dopo un duello anche duro con Confortola, che ha chiuso sesta, la fuoriclasse di Sondrio ha ottenuto il 18/o titolo continentale in carriera e sembra ancora una volta più che pronta per il suo sesto appuntamento con i Giochi, 20 anni dopo l'esordio a Torino 2006. Nel suo palmares compaiono già undici medaglie olimpiche, record assoluto per un'italiano ai Giochi invernali e che potrebbe essere presto aggiornato.