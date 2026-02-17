CORTINA D'AMPEZZO. L'Italia batte gli Stati Uniti allo stadio del ghiaccio di Cortina e resta in corsa per la qualificazione alla semifinale maschile del torneo olimpico di curling. Finisce 8-5 una partita che gli azzurri controllano dall'inizio alla fine. Joel Retornaz e compagni partono subito forte, costringono gli americani a marcare un punto e sfruttano il martello segnandone due. Alla fine della terza mano è parità, 2-2, poi alla sesta la fuga 5-2.

Un errore di Retornaz nella settima dà due punti al Canada che rientra in scia, 4-5. Ma l'Italia non si scompone e non concede altre chance di rimonta agli statunitensi. Intanto si svolge un match parallelo tra il pubblico, rumorosissimo, e i giocatori americani che in un paio di occasioni lo provocano: dagli spalti partono salve di fischi, seguiti da boati e cori quando l'Italia mette a segno qualche buon tiro.

Fino all'esplosione finale. La situazione nel girone è nettamente migliorata, vista la sconfitta in contemporanea di tutte le dirette concorrenti: la Germania perde con la corazzata Svizzera e in pratica si chiama fuori, la Norvegia cede alla Svezia e la Gran Bretagna al Canada.

Ora la classifica vede gli azzurri terzi con quattro vittorie insieme a Usa, Norvegia e Gran Bretagna: quattro squadre per due posti in semifinale, Gran Bretagna e Usa hanno una partita in meno da giocare e hanno gli scontri a sfavore contro l'Italia, che domani affronta le capoliste Svizzera e Canada.