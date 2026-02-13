CORTINA D’AMPEZZO. L'ItalCembra viaggia a gonfie vele. Dopo la vittoria sulla Svezia nel round robin del torneo maschile di curling alle Olimpiadi, il team azzurro guidato dallo skip Joel Retornaz, ha battuto anche la Gran Bretagna (Scozia) di Bruce Mouat, campione del mondo in carica.

Gli azzurri (in campo anche Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella) sono partiti subito fortissimo e poi hanno gestito con grande autorevolezza il match, chiudendo 9-7 e facendo esplodere il pubblico.

Stasera di nuovo sul ghiaccio, con la Germania, che ha vinto l’Europeo 2024.