ROMA. Sono in corso le valutazioni sugli episodi avvenuti allo stadio di Cremona, in attesa delle decisioni del Giudice sportivo previste dopo il turno di campionato. A fare il punto è Maurizio Improta, ex questore di Trento e attuale presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha chiarito la posizione dell’organismo sulla base delle informazioni ricevute dalla Questura di Cremona.



Secondo quanto riferito, le indagini hanno consentito di distinguere i diversi ruoli dei soggetti coinvolti. L’uomo che ha riportato la perdita di tre dita è stato identificato e denunciato per detenzione di materiale esplodente, ma non sarebbe colui che ha lanciato la bomba carta.



In fase di individuazione l’autore del lancio del bengala che ha colpito Emil Audero, attraverso l’analisi delle immagini disponibili.