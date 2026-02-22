LAVARONE. Spazio ai giovani nella seconda giornata dell’evento Millegrobbe 3.0. La manifestazione organizzata dal Team Futura nel centro di Malga Millegrobbe in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra, il Comune di Lavarone e i gestori del centro del fondo, dopo la sfida del sabato dedicata ai campionati italiani amatori e master, domenica ha messo in cantiere una sfida di gare giovanili dei vari circuiti, dai baby e cuccioli, ai ragazzi e allievi, fino ai giovani e senior.



Tutte in tecnica classica con le categorie cuccioli che hanno visto pure l’assegnazione dei titoli di campione trentino per il circuito Dao Conad. Una sorte di Mini Millegrobbe.

Ed anche nella seconda giornata non sono mancati atleti di livello nazionale, come il moenese Alessandro Chiocchetti delle Fiamme Gialle, che si è imposto nella 10 km a tecnica libera con il tempo di 24’24”, staccando di oltre un minuto e 15 secondi Enrico Barp del Robinson Ski Team e Nicolò Calzà dello sci club Ledrense, risultato il miglior under 18, davanti al compagno di squadra Federico Sartori, a Mauro Ravelli del Fondo Val di Sole e Samuele Tardivo del Brentonico, primo fra gli under 20. Primo senior invece Roberto Daprà del Rabbi, settimo.



La più veloce nella nella 5 km femminile è stata Gaia Leoni del Marzola con il tempo di 14’54”, prima under 20, precedendo di 9 secondi la fiemmese del Robinson Ski Team Maria Eurosia Debertolis, prima senior, quindi Nicole Aimee Donzallaz del Montebelluna sul terzo gradino del podio. Prima under 18 invece Beatrice Lissoni del Marzola, precedendo nella generale Laura Trettel, Elena Paoli e Noemi Parisi.



I neo campioni trentini under 12 a skating rispondono dunque ai nomi di Angy Vinante della Cauriol e Francesco Carrara dello Sci Fondo Val di Sole. Il figlio d’arte ha concluso i 2 km del tracciato con il tempo di 5’46”70, staccando di 19 secondi Pietro Zulian della Monti Pallidi e Giovanni Lufrano della Stella Alpina di Carano, mentre in campo femminile sul podio sono saliti anche Isabel Kaltenhauser del Primiero e Nora Bertagnoli del Costalta.



Per quanto riguarda le sfide children, valide per i circuiti Eurobrico e Casse Rurali Trentine, fra i ragazzi sono giunte le vittorie di Sofia Orsi del Carisolo al termine dei 3 km, davanti a Gaia Debertolis del Primiero e Martina Facchinelli del Made 2 Win, quindi Davide Trettel del Cermis sui 4 km, davanti a Stefano Ganz del Primiero e Alessandro Maffei del Carisolo.

Nella categoria allievi sui 5 km ha primeggiato Davide Leso della Dolomitica, davanti a Filippo Giovanni Guadagnini della Stella Alpina di Carano e a Manuel Lopatriello del Castello di Fiemme. Fra le pari età sui 4 km la più veloce è risultata Emma Antonelli della Dolomitica, davanti a Marta Moreschini del Val di Sole e ad Adele Andreolli del Made 2 Win Team.



E a fine evento gli organizzatori del Team Futura hanno premiato anche i vincitori della combinata Millegrobbe, fra le due giornate, ovvero Nicole Aimee Donzallaz del Montebelluna, davanti a Michele Farina e Paola Leonardi del Sottozero Nordic Team, quindi Simone Orler del Robinson Ski Team, su Roberto Zanetti del Team Futura e Davide Maffeis del Gs Camosci. Nella classifica per società ha trionfato l’Us Carisolo con 1344 punti, davanti a Brentonico con 1117 e Marzola con 1112.