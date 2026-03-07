CORTINA D'AMPEZZO. "E' la mia prima medaglia paralimpica, e sicuramente con l'Olimpiade qui in Italia ha un valore ancora più grosso. Infatti ho qui tutta la mia famiglia, il mio ragazzo: è super emozionante". Così Chiara Mazzel commenta l'argento conquistato stamani, 7 marzo, nella discesa ipovedenti a Cortina D'Ampezzo.



"Ci ho mezzo - ha dichiarato - un mezzo secondino di troppo, sarebbe potuto essere oro, ma va bene così. Mi sono allenata sia in palestra che poi su neve per quattro anni. Non sempre è stato facile, ho anche avuto un grosso infortunio, però sono riuscita a rialzarmi e a tornare competitiva, quindi 'tanta roba'".



Nicola Cotti Cottini, la sua guida a Cortina "mi è stato vicino solo in questo ultimo periodo, e mi sono trovata sin da subito bene, ma un ringraziamento particolare va alla mia guida ormai fedele, Fabrizio Casal, che mi ha seguito da da quando ho iniziato a sciare fino fino ad adesso. Quindi un grosso applauso va soprattutto a lui", ha concluso.