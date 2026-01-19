TRENTO. Con il 95,9% di riempimento, la Dolomiti Energia di Trento è la seconda squadra della serie A della Lega basket del campionato in corso. Lo ha ufficializzato con un comunicato la stessa Lega, che ha reso noto come al primo posto ci sia Udine con il PalaCarnera Credifriuli gremito al 99% della capienza: 3.465 spettatori sui 3.500 posti disponibili.

Nelle 105 gare prese in esame, sono stati contabilizzati finora 419.790 spettatori, per una media gara di 3.998. L'indice medio di riempimento del campionato è del 76%.