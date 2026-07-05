SILVERSTONE. La Ferrari torna a vincere nel Mondiale di Formula 1. A conquistare il Gran Premio di Gran Bretagna è stato Charles Leclerc, che sul circuito di Silverstone ha preceduto George Russell e Lewis Hamilton, regalando alla scuderia di Maranello un nuovo successo dopo quello ottenuto a Barcellona.

Partito dalla prima fila accanto al poleman Kimi Antonelli, Leclerc ha preso il comando già alla partenza e ha gestito la corsa con autorità. Nel finale una safety car provocata dall'uscita di pista di Max Verstappen ha ricompattato il gruppo, ma il monegasco ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi, riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio.

Weekend amaro invece per Antonelli. Il pilota della Mercedes, dopo aver guidato la gara nella fase dei pit stop grazie a una strategia diversa, ha accusato un problema tecnico che lo ha costretto a rientrare ai box per la sostituzione dell'ala anteriore e altri interventi sulla monoposto. Successivamente è arrivata anche una penalità di cinque secondi per il superamento dei limiti della pista, compromettendo definitivamente la sua corsa.

Sul podio sono saliti anche Russell, secondo, e Hamilton, terzo. Alle loro spalle hanno concluso Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto e Gasly, che hanno completato la zona punti.