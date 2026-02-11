TRENTO. La seconda edizione della Volksbank Aquila Basket School Cup è iniziata nel migliore dei modi con la tappa inaugurale di Trento al PalaBocchi. A conquistare il primo pass per le Final Four del 20 marzo alIa BTS Arena è l’Arcivescovile di coach Federico Cattapan, vincitore del primo concentramento.



Grande partecipazione al PalaBocchi, dove tantissimi studenti hanno sostenuto le squadre in campo: Liceo Marie Curie, Arcivescovile, e l’ENAIP di Villazzano.



Risultati della giornata



Marie Curie 59 – 50 ENAIP Villazzano



Una partita ad alto punteggio, con entrambe le squadre capaci di trovare il canestro con continuità e di restare a contatto per buona parte del primo tempo. Nel finale della prima frazione, però, il Marie Curie di Pergine prova l’allungo e arriva a toccare anche i 12 punti di vantaggio. L’ENAIP riesce comunque a rientrare prima dell’intervallo, chiudendo sul 34-29. Nella ripresa parte meglio l’ENAIP, che impatta e mette la freccia grazie a un parziale di 0-12. Nel finale, però, è ancora il Marie Curie a riprendere il controllo della gara, tornando avanti e scappando fino al definitivo 59-50.



ENAIP Villazzano 41-60 Arcivescovile



Parte fortissimo l’Arcivescovile, che apre la gara con due schiacciate, una tripla e un gioco da tre punti per lo 0-10 iniziale. L’ENAIP riesce a sbloccarsi, ma l’Arcivescovile continua a trovare con continuità la via del canestro e a metà partita il tabellone recita 15-33. Nel secondo tempo il match è più equilibrato, con entrambe le formazioni capaci di segnare con buona regolarità. Il risultato finale premia comunque l’Arcivescovile, che si impone per 41-60.



Marie Curie 26-45 Arcivescovile



Il primo break è del Marie Curie, che si porta avanti sul 6-2. Arriva però la reazione dell’Arcivescovile, che con un parziale di 0-7 – frutto di due appoggi e una tripla – mette la testa avanti. Gli ospiti trovano ritmo in attacco e allungano fino al +6, con il primo tempo che si chiude sul 18-22. Nella ripresa l’Arcivescovile parte ancora forte con un parziale di 0-9 che vale la doppia cifra di vantaggio (+13). Il Marie Curie non molla e prova a rientrare, ma negli ultimi minuti l’Arcivescovile di coach Federico Cattapan mette il turbo e chiude il match sul 26-45.



La classifica

Arcivescovile (2-0) Marie Curie (1-1) ENAIP Villazzano (0-2)

Prossima tappa: Venerdì 13 febbraio al centro Sportivo di Trento Nord dove si sfideranno: Ivo De Carneri, Buonarroti e il Liceo delle arti.