ROVERETO. Parte con un podio e il muro dei 200 punti abbattuto la nuova stagione di Lara Naki Gutmann. La pattinatrice trentina delle Fiamme Oro ha conquistato il terzo posto al Lombardia Trophy 2026, gara internazionale della Isu Challenger Series disputata nel fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo.

Un esordio di alto livello per la ventitreenne, che si allena con il Circolo Pattinatori Artistici di Trento ed è seguita da Gabriele Minchio e Stephanie Cuel. In una competizione particolarmente qualificata, che vedeva al via anche quattro atlete tra le prime otto classificate agli ultimi Campionati mondiali di Praga, Gutmann ha chiuso la gara con 202,74 punti complessivi.

A risultare decisivo per il podio è stato soprattutto il programma libero, nel quale la pattinatrice trentina ha ottenuto 132,14 punti. La nuova esibizione, costruita sulle note di Arctic Suite, ha messo in evidenza anche le qualità interpretative dell’azzurra: nelle componenti artistiche Gutmann ha totalizzato 64,88 punti, il secondo miglior risultato dell’intera gara.

Il programma, coreografato dalla canadese Lori Nichol insieme a Carolina Kostner, affronta il tema dello scioglimento dei ghiacci e della sensibilizzazione sui cambiamenti ambientali. Un elemento che si è unito alla componente tecnica, permettendo a Gutmann di iniziare la stagione con un risultato di rilievo anche sul piano internazionale.

Davanti alla trentina si sono piazzate soltanto l’estone Niina Petrokina, vincitrice del Lombardia Trophy con 210,41 punti, e la sudcoreana Jia Shin, seconda con 209,26. Gutmann ha così completato un podio di grande livello.

Le altre italiane in gara hanno chiuso rispettivamente al quinto posto con Sarina Joos (174,13 punti), al settimo con Gioia Fiori (170,02) e al diciassettesimo con Chiara Minighini (118,59).

Per Gutmann si tratta di un avvio di stagione particolarmente significativo, arrivato in una competizione internazionale di alto livello e con un punteggio che supera subito quota 200. Il bronzo di Bergamo rappresenta così un primo riscontro importante in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, con la pattinatrice trentina pronta a proseguire il percorso iniziato sul ghiaccio dell’IceLab Arena.