MESTRE. L'Aquila Trento si conferma l’incubo della Reyer Venezia e vince al Taliercio con una vittoria netta e convincente: 87-106. Una gara dominata nel segno della solidità collettiva, della lucidità tattica e di un'intensità difensiva eccezionale.



Trento ha costruito il successo su una superiorità che ha toccato anche i venti punti, gestendo con intelligenza i tentativi di rimonta veneziana e non concedendo mai all'avversario lo spazio per rientrare davvero in partita.



La Dolomiti Energia si lascia alle spalle il momento no in campionato e torna a muovere la classifica.