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TRIESTE. L’Aquila Basket si è arresa a Trieste dopo una partita equilibrata.
I padroni di casa hanno lanciato l’allungo decisivo nel finale e si sono imposti per 84-78 (24-21, 21-18, 18-20, 21-19).
Partita equilibrata e sul filo fino all’ultimo. Nei minuti conclusivi l’allungo decisivo dei padroni di casa
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TRIESTE. L’Aquila Basket si è arresa a Trieste dopo una partita equilibrata.
I padroni di casa hanno lanciato l’allungo decisivo nel finale e si sono imposti per 84-78 (24-21, 21-18, 18-20, 21-19).