MILANO. La Dolomiti Energia Trentino sfiora il colpaccio sul parquet dei campioni d'Italia, ma deve arrendersi all'Olimpia Milano, che si impone per 88-86 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi istanti. I bianconeri giocano alla pari con una delle formazioni più attrezzate del campionato, riuscendo a riaprire la partita nell'ultimo periodo senza però completare la rimonta.

L'avvio è favorevole a Trento, che chiude il primo quarto avanti 28-26, mostrando subito personalità e precisione offensiva. Nel secondo periodo arriva però la reazione dei padroni di casa: Milano segna 30 punti contro i 20 dell'Aquila e raggiunge l'intervallo lungo sul 56-48. Un parziale che permette all'Olimpia di ribaltare l'inerzia della gara.

Al rientro dagli spogliatoi la Dolomiti Energia prova a recuperare terreno, aggiudicandosi il terzo quarto per 22-19 e riducendo il distacco a cinque lunghezze. La partita resta apertissima anche negli ultimi dieci minuti, quando Trento continua a spingere e conquista il parziale per 16-13. Il tentativo di rimonta si ferma però a soli due punti dal pareggio, con Milano capace di difendere il vantaggio fino alla sirena.

Per la Dolomiti Energia Trentino arriva un'altra battuta d'arresto in campionato, nonostante una prestazione incoraggiante contro una delle grandi del basket italiano.