TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino ottiene in casa una vittoria dal peso specifico importante contro l’Umana Reyer Venezia, superata 96-90 al termine di una sfida intensa e spezzettata. L’avvio è favorevole agli ospiti, più ordinati e continui, capaci di sfruttare le difficoltà offensive dei bianconeri e di costruire un margine consistente prima dell’intervallo. Venezia controlla ritmo e punteggio, mentre Trento fatica.



Dopo la pausa lunga l’inerzia cambia radicalmente. L’Aquila rientra in campo con un altro atteggiamento, aumenta la pressione difensiva e trova soluzioni più efficaci in attacco. Il terzo periodo è decisivo: Trento accelera, recupera palloni, corre in transizione e firma un parziale che ribalta completamente la gara, riaccendendo il pubblico e mettendo in difficoltà la Reyer.



L’ultimo quarto è una battaglia fatta di contatti, liberi e continui cambi di punteggio. Venezia prova più volte a rientrare, ma nei possessi chiave Trento mostra maggiore lucidità. Le giocate decisive arrivano negli ultimi minuti, con l’Aquila capace di gestire il vantaggio e di respingere l’ultimo assalto orogranata.



Il 96-90 conclusivo certifica una rimonta costruita con intensità e carattere. Per Trento è un successo che vale fiducia e morale, arrivato al termine di una serata complicata ma risolta con determinazione e qualità, tra gli applausi della BTS Arena.