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TRENTO. L’Aquila Basket conferma il suo buon momento anche in EuroCup: nel palazzetto di casa batte il Besiktas, capolista del girone, e fa un poderoso passo avanti verso la conquista dei playoff, per i quali, con due turni ancora da giocare, manca solo l’ufficialità della matematica.
I padroni di casa avevano iniziato non benissimo, chiudendo il primo quarto in svantaggio (17-24), salvo poi piazzare un secondo quarto super (25-9).
Nel terzo hanno incrementato il vantaggio (24-16) per poi resistere al ritorno dei turchi nell’ultimo parziale (2-25), per chiudere con il definitivo 87-74.