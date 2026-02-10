ANTERSELVA. Sturla Holm Lägreid ha conquistato il bronzo nella 20 chilometri individuale di biathlon, la sua prima medaglia olimpica individuale. Subito dopo la gara, però, l’intervista all’emittente norvegese NRK ha preso una piega inattesa, con l’atleta in lacrime davanti alle telecamere.



Lägreid ha spiegato che quel pianto non era legato al risultato sportivo, ma a una vicenda personale: ha raccontato di aver tradito la fidanzata e di averle confessato l’infedeltà poco prima dell’inizio dei Giochi. E lei lo ha lasciato immediatamente.



Il norvegese ha parlato di “errore più grande” della sua vita e ha detto di sentirsi a pezzi per il dolore causato. Ha aggiunto che, pur avendo vinto una medaglia olimpica, non riesce a viverla come un momento felice.