TRENTO. Vince la Vanoli Cremona contro l’Aquila (85-94) nella prima giornata del girone di ritorno davanti ai 3.905 spettatori della BTS Arena. Parte meglio la formazione ospite, ma i bianconeri reagiscono con decisione, rientrano nel match e chiudono avanti all’intervallo. Nel secondo tempo l’Aquila sembra trovare le chiavi della partita, toccando anche il +7, ma Cremona resta in scia e nel finale si dimostra più cinica, piazzando il break decisivo che vale l’85-94 conclusivo. Non bastano ai bianconeri i 22 punti di Steward e i 18 di Jones. Per la Vanoli Cremona l’MVP è Davide Casarin, autore di 20 punti e 9 assist per 28 di valutazione complessiva.



Sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per le prossima sfida casalinga dei bianconeri il Besiktas Gain Istanbul.



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 85

VANOLI BASKET CREMONA 94

(23-29, 49-48; 72-67)



Dolomiti Energia Trentino: Steward 22, Jones 18, Niang, Jogela 5, Forray 2, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 2, Aldridge 10, Jakimovski 11, Bayehe 9, Hassan, Battle 9. Coach Cancellieri.

Vanoli Basket Cremona: Anigbogu 6, Willis 18, Jones 2, Casarin 20, Grant 6, Galli, Veronesi 21, De Gregori N.E, Durham 14, Ndiaye 7. Coach Brotto.