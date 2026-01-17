TRENTO. La 23enne trentina Lara Naki Gutmann si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella prova di pattinaggio in Gran Bretagna al campionato europeo di figura. È la quarta italiana a issarsi sul podio della manifestazione continentale nel settore femminile dopo Rita Trapanese, terza nel 1971 e seconda nel 1972, Susanna Driano (terza nel 1977 e nel 1980) e Carolina Kostner, sul podio nelle undici edizioni a cui ha preso parte tra il 2006 e il 2018, inclusi cinque titoli.

Per la prima volta nella storia, informa la Federazione, il movimento azzurro piazza tre atlete fra le prime otto perché Sarina Joos ha eguagliato il piazzamento del 2024, e si è classificata sesta, mentre Anna Pezzetta ha concluso ottava.

L'oro è andato alla estone Petronkina con 216.14 punti e l'argento alla belga Hendrickx con 191.26. La portacolori delle Fiamme Oro ha guadagnato il podio a quota 186.87.