PHOTO
MILANO. FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029.
Nata a Trento il 22 giugno 2001, Camilla Forcinella cresce calcisticamente nell'AGSM Verona, formandosi nel settore giovanile ed esordendo in massima serie nella stagione 2016/17, dopo il rilevamento del titolo sportivo da parte dell'Hellas Verona.
Dopo le stagioni con Fiorentina e Juventus, con cui conquista lo scudetto nel 2021/22, Forcinella si trasferisce al Genoa nel 2023, collezionando 84 presenze in tre stagioni con la maglia rossoblù e vivendo da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2024/25.