INDIAN WELLS. Sono quattro gli azzurri al via nel tabellone del doppio del "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 9.415.725) in scena sui campi in duro di Indian Wells, in California.

In primis c'è curiosità per rivedere insieme, dopo oltre quattro anni e mezzo, Jannik Sinner e Reilly Opelka, in gara grazie a una wild card, subito opposti allo spagnolo Marcel Granollers e all'argentino Horacio Zeballos, primi favoriti del seeding.

Proprio in coppia con il 28enne statunitense (alto 211 centimetri), l'altoatesino ha conquistato il suo unico trofeo di doppio della carriera, nell'unica finale disputata, ad Atlanta, nel 2021, battendo l'americano Johnson e l'australiano Thompson in finale.

A ruota, Luciano Darderi gioca in coppia con l'argentino Francisco Cerundolo e troverà dall'altra parte della rete lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, quarte teste di serie del tabellone.

Flavio Cobolli, in gara al fianco del francese Corentin Moutet, affronterà al primo turno il canadese Gabriel Diallo e lo statunitense Evan King. Andrea Vavassori, infine, è in scena in coppia con l'austriaco Alexander Erler: i due, in tabellone come "alternate", debuttano contro il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski.