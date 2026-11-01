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TRENTO. La Dolomiti Energia Trento tiene testa alla Maxima Roma per tre quarti, prima di cedere nell’ultima frazione di gioco. Alla Bts Arena finisce 88-62 per i capitolini, che conquistano la quarta vittoria consecutiva in campionato nella sesta giornata della Serie A di basket.
I bianconeri allenati da Alessandro Rossi, reduci dal successo in Eurocup contro il Buducnost, affrontano una formazione in ottima condizione. Per trenta minuti Trento riesce a rimanere in partita, cercando di contenere le iniziative offensive degli ospiti, trascinati da un Holiday particolarmente ispirato.
La svolta arriva nell’ultimo quarto, quando la squadra di Matteo Cotelli aumenta il ritmo e trova maggiore precisione al tiro. Un parziale di 19-4 permette alla Maxima Roma di portarsi sul 69-47 a poco più di cinque minuti dalla conclusione. Olivari prova a rispondere con una tripla, ma gli ospiti continuano a trovare il canestro con continuità, soprattutto grazie ad Alibegovic e Veronesi.
Tra i protagonisti della serata spicca Holiday, miglior realizzatore dell’incontro con 28 punti, seguito dal compagno Alibegovic con 18. Per la Dolomiti Energia Trento il più prolifico è Bigelow, autore di 15 punti, mentre Olivari ne aggiunge 12. I bianconeri escono dal confronto con una delle formazioni più in forma del campionato e guardano ai prossimi impegni per ritrovare il successo.