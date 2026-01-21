PANEVEZYS. La Dolomiti Energia Trentino, priva di Bayehe, conquista una vittoria pesantissima sul parquet del Lietkabelis imponendosi 93-94 grazie alla tripla decisiva di DJ Steward sulla sirena. Un successo che vale il nono della stagione e avvicina in maniera decisiva i bianconeri alla qualificazione ai playoff.



La partita vede Trento partire fortissimo, prendendo subito il largo e toccando anche il +16, ma nel secondo quarto il Lietkabelis è bravo a rientrare riportando l’inerzia dalla propria parte. Nella ripresa l’Aquila prova nuovamente a scappare tornando sul +9, ma un parziale di 15-0 dei lituani ribalta ancora l’andamento della gara. Nell’ultimo periodo i bianconeri non mollano, rientrano punto su punto e nel finale equilibratissimo è ancora DJ Steward a prendersi la scena con la tripla della vittoria allo scadere.



L’MVP del match è Jones, autore di una prestazione monumentale da 24 punti (9/11 dal campo), 10 assist e 10 falli subiti per un totale di 43 di PIR, eguagliando il record societario di Andrej Jakimovski nella vittoria di Bourg-en-Bresse. Ottima anche la prova di DJ Steward con 22 punti e di Cheickh Niang, che chiude a quota 14. Al Lietkabelis non bastano i 24 punti di Morris (6/9 da tre) e i 17 di Kullamae.



LIETKABELIS PANEVEZYS 93

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 94

(15-29, 49-52; 74-69)



Lietkabelis Panevezys: Aimaq 10, Morris 24, Bickauskis 14, Furmanavicius 5, Mutic 2, Kullamae 17, Maldunas 4, Flowers 6, Kuliesa N.E, Lavrinovicius, Danusevicius 11. Coach Canak.

Dolomiti Energia Trento: Steward 22, Jones 24, Niang 14, Jogela 6, Forray N.E, Airhienbuwa, Mawugbe 2, Aldridge 10, Jakimovski 7, Medina Bouza N.E, Hassan 2, Battle 7. Coach Cancellieri.