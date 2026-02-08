TRENTO. Vince Trento davanti ai 3.909 spettatori della BTS Arena, conquistando la terza vittoria consecutiva in LBA e pareggiando il bilancio stagionale a 9 vittorie e 9 sconfitte. Partono meglio i bianconeri, che scappano fino al +11, ma Varese è brava a rientrare e a ricucire lo strappo, andando all’intervallo sotto di sole tre lunghezze.



Nel secondo tempo sono gli ospiti a mettere il naso avanti, ma l’Aquila, trascinata da capitan Forray, cambia passo e scappa nuovamente, chiudendo il terzo quarto sul +9. Nell’ultimo periodo Varese rientra ancora, ma nel finale le giocate chiave portano la firma di Battle e Jakimovski, che consegnano la vittoria alla Dolomiti Energia. MVP di serata Khalif Battle, autore di 22 punti, 6 falli subiti, 3 rimbalzi e 3 assist per 25 di valutazione. Ottime prestazioni anche per DJ Steward con 16 punti e per Peyton Aldridge con 14 punti e 5 rimbalzi. Per Varese non bastano i 15 punti di Nkamhoua e i 14 di Moore.



Sono disponibili i biglietti per la prossima sfida casalinga della Dolomiti Energia Trentino di martedì 10 dicembre alle 20:00 contro il ratiopharm Ulm per l’ultima giornata della regular season di BKT EuroCup.



Il tabellino



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84

OPENJOBMETIS VARESE 78

(23-18, 38-35; 62-53)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 16, Barra N.E, Niang, Jogela 9, Forray 6, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 6, Aldridge 14, Jakimovski 9, Bayehe 2, Hassan, Battle 22. Coach Cancellieri.

Openjobmetis Varese: Stewart 8, Alviti 7, Moore 14, Villa N.E, Assui 2, Nkamhoua 15, Iroegbu 8, Librizzi 5, Renfro 11, Bergamin N.E, Ladurner 5, Freeman 3. Coach Kastritis.