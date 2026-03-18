ISTANBUL. Vince il Beşiktaş al termine di una partita bellissima, in cui la Dolomiti Energia Trentino ha giocato a viso aperto contro una vera e propria corazzata. La gara è stata un continuo botta e risposta: nel terzo quarto i padroni di casa hanno provato l’allungo in doppia cifra, ma l’Aquila non ha mai mollato, rientrando fino a mettere anche la testa avanti a un minuto dalla fine. Nel finale, però, il Beşiktaş è più lucido dalla lunetta e i sogni dei bianconeri si infrangono sul ferro.



Termina 77-76 un percorso europeo straordinario per la squadra allenata da Massimo Cancellieri con dei bellissimi successi che resteranno nella storia del club. Migliore in campo per l’Aquila è Steward con 29 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, mentre per il Beşiktaş spicca Žižić con 11 punti, 8 rimbalzi e 20 di valutazione.