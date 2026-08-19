ROMA. Guai per Nick Kyrgios. L’Itia ha sospeso provvisoriamente il tennista australiano dopo un test positivo alla cocaina effettuato il 22 giugno al torneo di Maiorca.

Le analisi hanno rilevato un metabolita della cocaina, sostanza vietata durante le competizioni. Il provvedimento nei confronti del 31enne è entrato in vigore il 4 agosto.

Il caso assume particolare rilievo per le precedenti prese di posizione di Kyrgios contro Jannik Sinner durante la vicenda Clostebol. L’australiano era stato uno dei critici più severi del numero uno altoatesino.

Kyrgios ha riconosciuto l’errore senza cercare attenuanti: «Me ne assumo pienamente la responsabilità». Ha chiesto scusa a famiglia, tifosi e sponsor e annunciato 28 giorni lontano dai social e dalla vita pubblica.