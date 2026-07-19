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SPA-FRANCORCHAMPS. Andrea Kimi Antonelli è tornato sul gradino più alto del podio vincendo il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha conquistato il settimo successo della carriera, interrompendo un digiuno che durava dal Gran Premio di Monte-Carlo disputato lo scorso 7 giugno.
Alle sue spalle ha chiuso la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di una gara solida, mentre il campione del mondo Max Verstappen ha completato il podio con la Red Bull. Quarta posizione per Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi dopo un contatto al via con il compagno di squadra di Antonelli, George Russell.
Il britannico della Mercedes ha così chiuso fuori dalla zona punti pesanti per la classifica iridata, accumulando un ritardo di 50 punti dal leader interno al team. Quinta piazza per Oscar Piastri davanti a Isack Hadjar e Lando Norris, autore di una rimonta dalla tredicesima posizione in griglia.
A completare la top ten sono stati Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto. Il Mondiale di Formula 1 tornerà già il prossimo fine settimana con il Gran Premio d'Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva.