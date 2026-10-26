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BOLZANO. Jannik Sinner parteciperà al Six Kings Slam di Riad, in Arabia Saudita, in programma a fine dicembre. A riportare la notizia è Supertennis, la televisione della Federazione italiana tennis, dopo la pubblicazione di una storia Instagram da parte del giocatore altoatesino.
Nel contenuto condiviso sui social compare la grafica ufficiale dell’evento.
Il Six Kings Slam riunisce alcuni dei principali protagonisti del tennis internazionale ed è uno degli appuntamenti esibizione di maggiore richiamo del calendario.
La presenza di Sinner a fine dicembre si colloca al di fuori del calendario ufficiale dei tornei del circuito.