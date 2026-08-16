ROMA. Jannik Sinner compie oggi, 16 agosto, 25 anni e per celebrare il compleanno del campione altoatesino la Federazione italiana tennis e padel gli ha dedicato una lunga lettera aperta. Un messaggio affettuoso rivolto al primo italiano capace di raggiungere il numero uno della classifica mondiale.

«Caro, carissimo Jannik, tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni», comincia la Fitp, che sottolinea il valore simbolico del traguardo raggiunto dal tennista di Sesto. La Federazione ricorda anche che la sua posizione al vertice del ranking mondiale è al sicuro fino a ottobre.

Nella lettera viene ripercorsa l'ascesa di Sinner, diventato il punto di riferimento del tennis italiano. «Ti siamo grati di esistere», scrive la Federazione, ricordando quanto a lungo il movimento italiano abbia atteso un giocatore capace di arrivare al numero uno del mondo. Ma il riconoscimento riguarda anche il suo comportamento: «Hai mostrato che il profilo basso può essere la scelta di vita vincente. Hai mostrato la via: curiosità, disciplina, sudore».

La Federtennis richiama poi i confronti con alcuni dei più grandi campioni della storia recente, da Rafael Nadal a Roger Federer e Novak Djokovic, sottolineando come Sinner abbia saputo imparare dai fuoriclasse incontrati durante la sua carriera. Il parallelo riguarda non soltanto i risultati ottenuti in campo, ma anche l'atteggiamento e il fair play.

Un passaggio è dedicato anche alle critiche ricevute negli anni e alla scelta di Sinner di non alimentare le polemiche. «Silenzio, fair play», sintetizza la Federazione, che mette in evidenza la capacità del campione altoatesino di mantenere un profilo riservato anche dopo essere diventato una delle stelle dello sport mondiale.

«Per questo l'Italia ti ama ed è pazza di te», prosegue la Fitp, ricordando il legame del tennista con Sesto e con le sue origini altoatesine. La lettera sottolinea anche il rapporto con la famiglia, gli amici e il gruppo di lavoro, rimasti centrali nonostante la popolarità raggiunta.

Infine gli auguri: «Come si fa a non volerti bene?». La Federtennis ricorda la disponibilità di Sinner con i tifosi e il suo impegno fuori dal campo, dalle ovazioni negli stadi alle visite ai bambini in ospedale. «Per tutto questo ti vogliamo bene», conclude la lettera dedicata ai suoi 25 anni.