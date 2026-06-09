MILANO. Jannik Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Già ieri al tennista è stata data una suite nel reparto Diamante.

Sinner è stato accompagnato ieri da Alberto Zangrillo primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell'Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica e anche referente direzionale Aree Cliniche dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milan.